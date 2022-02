Meteen een top 10-plaats voor Greg Van Avermaet in Ster van Bessèges: "Zeer zware eerste wedstrijd van het seizoen"

Een overwinning zat er nog niet meteen in voor Greg Van Avermaet, maar onze landgenoot kon zich wel laten zien in de eerste etappe van de Ster van Bessèges. Zo eindigde Van Avermaet op de negende plaats.

Greg Van Avermaet gaf zelf een reactie op Twitter. "Echelons maakte er een zeer zware eerste race van het seizoen van. Blij om het af te sluiten met een top 10 plek", aldus de Belgische renner van AG2R Citroën Team.

Echelons made it a very hard 1st race of the season. Happy to conclude it with a top 10 spot.