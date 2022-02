OFFICIEEL: ex-winnares Luik-Bastenaken-Luik verlengt contract bij SD Worx

SD Worx maaktt werk van de toekomst. Zo heeft de ploeg woensdagavond bekendgemaakt dat Demi Vollering haar contract heeft verlengd. Zo blijft ze al zeker tot eind 2024 actief bij SD Worx.

Demi Vollering kende in 2021 een geweldig wielerjaar. Zo won ze onder meer Luik-Bastenaken-Luik, maar ook La Course by Le Tour de France. Op het WK eindigde Vollering dan weer op de zevende plaats, maar ze werd ook de eerste Nederlandse kampioene in het gravelracen.

Bij SD Worx zijn ze dan ook zeer tevreden over het werk van Vollering en ze hebben besloten om het contract van de Nederlandse renster open te breken. Zo zal Vollering al zeker tot eind 2024 actief zijn bij SD Worx.