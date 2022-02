Patrick Evenepoel over eerste seizoenszege van zijn zoon: "Verrast dat het zo vroeg op het seizoen meteen 'bingo' is"

Remco Evenepoel heeft woensdag indruk gemaakt in de Ronde van Valencia door meteen zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen te winnen. Daardoor is Remco Evenepoel meteen ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers.

Patrick Evenepoel, de vader van Remco Evenepoel, is uiteraard trots op zijn zoon. Zo had hij deze zege nog niet verwacht. "Ik ben verrast dat het zo vroeg op het seizoen meteen 'bingo' is", legde vader Evenepoel uit bij radiozender Joe en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Toch was het langs de andere kant ook geen verrassing voor Patrick Evenepoel. "Hij heeft een goede voorbereiding en een goede winter gehad, wat hij vorig seizoen niet had. Hij heeft er heel de winter zeer hard voor gewerkt", aldus Patrick Evenepoel.