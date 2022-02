Toont Remco Evenepoel zich ook in tweede etappe Ronde van Valencia of wordt het toch voor de sprinters? Peloton krijgt heuvelachtig parcours voor de kiezen

Vandaag staat de tweede etappe van de Ronde van Valencia op het programma. Zo is het onder meer opnieuw uitkijken naar Remco Evenepoel, die woensdag de eerste etappe op zijn naam kon zetten. Toch lijkt Quick-Step Alpha Vinyl vandaag de kaart van Fabio Jakobsen te trekken.

Het peloton rijdt in de tweede etappe van de Ronde van Valencia van Bétera naar Torrent. Het is een parcours van 172 kilometer en er zijn wel wat beklimmingen te verwerken. Zo volgen er drie beklimmingen van derde categorie en twee beklimmingen van tweede categorie.

Het is uitkijken naar wat Remco Evenepoel kan laten zien vandaag. Onze landgenoot maakte indruk in de eerste etappe en is zo ook de eerste leider in het algemeen klassement. Toch lijkt het vandaag vooral een rit voor de sprinters te zullen worden. Zo zal niet Evenepoel, maar wel Fabio Jakobsen uitgespeeld worden door Quick-Step Alpha Vinyl. De finish wordt rond 17u verwacht.