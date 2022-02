Zuid-Afrikaanse ploeggenote van Kopecky kondigt aan wanneer ze afscheid neemt: "Ik wil iets teruggeven"

Lotte Kopecky gaat dit jaar bij SD Worx samen rijden met een ploeggenote die nu reeds haar afscheid aankondigt. Ashleigh Moolman-Pasio (links) houdt er aan het eind van 2022 mee op. Dat verklapte de Zuid-Afrikaanse op de ploegvoorstelling.

"Dit is mijn laatste jaar", verkondigde Moolman-Pasio met heel veel overtuiging. "Je moet er zeker van zijn. Als je er begint over te twijfelen, houd je er geen goed gevoel aan over. Je moet die knoop doorhakken en de beslissing nemen."

Wat nog niet betekent dat het een evidente beslissing is. "Het was moeilijk om het juiste moment te vinden om te stoppen. Ik ben pas later met wielrennen begonnen. Ik voel me nog vrij jong op de fiets en ik word nog beter. Ik heb het gevoel dat ik een ongelooflijke reis heb doorgemaakt en nu is het tijd voor een volgende stap: meer naar de bedrijfstak kijken, meer betrokken geraken bij Esports."

Er zit een bijzondere reden achter waarom ze dat wil doen. "Ik wil iets teruggeven en Esports is de manier om dat te doen voor Zuid-Afrikaanse meisjes, voor wie het vaak moeilijk is om naar Europa te gaan." Moolman-Pasio werd al twee keer tweede in de Giro Rosa en behaalde daar ook al eens een etappezege.