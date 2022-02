Joran Wyseure en wereldkampioene bij dames junioren zakken zaterdag af naar Maldegem

Maldegem verwelkomt komende zaterdag twee wereldkampioen. Zowel U23-renner Joran Wyseure als juniore Zoe Bäckstedt komen aan de start in de Parkcross. Ze hebben iets met mekaar gemeen: beiden veroverden de regenboogtrui in Fayetteville.

De cross in Maldegem is de eerste gelegenheid voor wereldkampioenen om hun regenboogtrui te tonen. Joran Wyseure laat die kans niet aan zich voorbijgaan en maakt deel uit van de startlijst in Maldegem. Wyseure zal net als alle andere beloften in Maldegem wel samen met de elite rijden. Er is geen aparte cross voor de beloften voorzien.

Een aparte cross voor junioren is er enkel bij de heren. Dat betekent dat Zoe Bäckstedt bij de dames elite zal koersen in Maldegem, nadat ze haar torenhoge favorietenrol bij de junioren met brio waarmaakte in Maldegem. De wereldkampioenen bij de elite, Tom Pidcock en Marianne Vos, tekenen niet present.

HULDIGING VOOR VERSTRYNGE

Het zal geen gewone editie worden van de Parkcross. Na de laatste podiumceremonie zal ook Emiel Verstrynge, afkomstig uit Maldegem, nog gehuldigd worden. De Oost-Vlaming werd Belgisch kampioen bij de beloften en veroverde op het WK in die categorie de zilveren medaille.