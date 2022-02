Thomas De Gendt wil ook na dit jaar doorgaan met koersen

Thomas De Gendt liet vorig jaar vallen dat 2022 zijn laatste koersjaar zou worden, maar dat is ondertussen veranderd.

Vorig jaar was De Gendt overtuigd dat 2022 zijn laatste jaar als wielrenner zou worden, maar daar denkt hij nu anders over. “Dat speelt niet meer. Nu zou ik het liefst langer doorgaan”, zegt De Gendt aan Het Nieuwsblad.

Het slechte gevoel dat hij had is verdwenen. “Door wél een keer een lange pauze te pakken. Ik heb mijn seizoen vorig jaar begin september gestopt. En pas in oktober ben ik opnieuw beginnen fietsen. Trainen mag ik het niet eens noemen.”

“Mijn coach heeft gezegd: Ik laat je vijf weken met rust. Doe waar je zin in hebt, zolang je er zin in hebt. Ik heb gefietst met de mountainbike, met de gravelbike, met de kinderen... Nooit langer dan drie uur en gewoon de benen laten vallen. Pas op 9 of 10 november heb ik mijn eerste schema's gekregen.”