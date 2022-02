Laurens Sweeck is de primus in Ethias-cross Maldegem

Laurens Sweeck heeft de Parkcross in Maldegem op zijn naam geschreven.

Geen wereldkampioen Pidcock aan de start in Maldegem, wel andere medaillewinnaars Van der Haar en Iserbyt. Al ging Van der Haar al snel tegen de grond waardoor hij op achtervolgen was aangewezen vanaf de eerste ronde.

Sweeck voelde al snel dat de benen heel goed waren en trok met ploegmaat Michael Vanthourenhout op pad. Iserbyt en Van der Haar zaten verder op de achtergrond, onmondig om iets te kunnen terugdoen.

Even leek Sweeck halverwege de cross ook een kloofje te kunnen uitbouwen op zijn ploegmaat maar Vanthourenhout kwam toch terug op het wiel van Sweeck. Toch reed de voormalige Belgische kampioen plots alleen rond en waren er bij Vanthourenhout sporen van een val te zien.

In de laatste ronde kwam de voorsprong van Sweeck niet meer in gevaar waardoor hij na de Flandriencross in Hamme zijn tweede zege van het seizoen kon pakken. Iserbyt en Van der Haar eindigden op plaatsen 2 en 3.