Maxim Van Gils in de wolken: "Gisteren pakte ik mijn eerste profzege en nu ben ik al eindwinnaar"

Door zijn sterke etappeoverwinning van vrijdag, is Maxim Van Gils zaterdag niet meer in de problemen gekomen in de Saudi Tour en pakte hij de eindzege mee naar huis. Een unicum voor de jonge Belg.

Dat Maxim Van Gils wel wat in zijn mars had, was het oplettende wieleroog al wel opgevallen. Maar plots zijn wel alle schijnwerpers op de renner van Lotto-Soudal gericht. Zijn solo-zege in Saoedi-Arabië vrijdag ging over de tongen en leverde hem de eindzege op. De renner zelf is dan ook heel tevreden. "Dit is een heel speciaal gevoel", vertelt Van Gils. "Gisteren pakte ik mijn eerste overwinning als prof en nu neem ik de leiderstrui mee naar huis. De voorbije week was een fantastische ervaring", klinkt het. "Ook de laatste etappe was niet eenvoudig, we moesten de hele tijd aandachtig zijn. Thomas De Gendt deed fantastisch werk door de kopgroep onder controle te nemen maar ik zou het hele team moeten bedanken voor het werk. Nu wat recupereren en dan naar de volgende", besluit Van Gils. De volgende race voor Van Gils is de Ruta del Sol midden februari.