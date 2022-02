Stap voor stap: Egan Bernal mag intensieve zorgen verlaten

Het zag er even akelig uit voor Bernal na zijn valpartij op training in Colombia. Maar ondertussen gaat het stap per stap beter.

De winnaar van onder meer de Ronde van Frankrijk en Ronde van Italië smakte tegen een bus op training en mocht van geluk spreken dat hij aan die val geen blijvende schade heeft overgehouden. Al moest de Colombiaan wel stevig opgelapt worden in het ziekenhuis en meermaals geopeereerd worden aan onder meer een gebroken ruggenwervel. Tien dagen na zijn val mag Bernal dan toch de afdeling intensieve zorgen verlaten, dat schijft het ziekenhuis zelf in een persbericht. "Hij reageerde goed op de pijnbestrijding en er waren geen complicaties. Door deze constante evolutie kan Egan Bernal Intensieve Zorgen verlaten", klinkt het. La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el estado de salud de Egan Bernal. Estaremos muy atentos a informarles sobre su evolución. pic.twitter.com/tVTg0UnQH5 — Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 4, 2022