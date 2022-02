Val op WK houdt Baestaens weg van de cross: "Kans bestaat dat Vincent dit seizoen niet meer in actie kan komen"

Geen Vincent Baestaens op de cross dit weekend. Zijn val op het WK brengt zijn seizoen mogelijk zelfs tot een vroegtijdig einde, volgens zijn ploeg. In elk geval moet Baestaens passen voor de veldritten van Maldegem en Lille.

"Geen cross voor mij dit weekend", meldt Vincent Baestaens via zijn sociale media. "Ik heb nog altijd te veel hoofdpijn na mijn val op het WK in Fayetteville. Ik hoop snel terug te keren." Bij zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes zijn ze niet zo zeker of dat er in zit.

"Geen Vincent Baestaens aan de start dit weekend. Vincent ondervindt nog steeds veel last van zijn valpartij op het WK te Fayetteville waarbij een zware hersenschudding vastgesteld werd. De kans bestaat dat Vincent dit seizoen zelfs helemaal niet meer in actie kan komen", valt op de Instagrampagina van de veldritploeg te lezen.

Uiteraard hopen zowel renner als ploeg dat het beter meevalt dan momenteel gevreesd. "We hopen alvast op een spoedig herstel!"