Overleg nodig vanwege stormweer maar wedstrijden op Krawatencross gaan wel door

De Krawatencross staat op deze zondag op de veldritkalender. Met het stormweer dat ook de Kempen heeft bereikt, zijn de weergoden de renners wel niet heel gunstig gezind. Overleg van de organisatie was zelfs nodig over het al dan niet doorgaan van de cross.

Bij een combinatie van regen en hevige windstoten is het altijd oppassen geblazen. Dat moeten ze nu ook doen in Lille op de Krawatencross. Volgens Sporza werd op tien kilometer van het domein van de Krawatencross reeds een park afgesloten vanwege de felle wind.

Omdat het grootste traject van de veldrit langs het water loopt, is er in Lille geen gevaar voor loslopende brokstukken. Dat maakte de kans op afgelasting meteen een heel stuk minder groot. De organisatie heeft wel overleg gepleegd om te beslissen of het ergens moest bijsturen of het in het meest extreme geval moest afgelasten.

Uiteindelijk werd beslist dat dat laatste niet nodig was: alle wedstrijden in Lille kunnen doorgaan. De dames junioren waren er vroeg bij om hun wedstrijd te rijden. De junioren openden de cross dus, deze namiddag is het de beurt aan de profs.