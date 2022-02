🎥 Na triomf op het WK veldrijden alweer de knop omgedraaid: een terug-en vooruitblik met Marianne Vos

Haar triomf op het WK veldrijden is nog maar pas achter de rug of Marianne Vos kijkt weer vooruit. Ook dat is wielrennen natuurlijk. Aan een nieuw wegseizoen beginnen met Jumbo-Visma bezorgt haar ook opnieuw enorm veel motivatie.

In een video op de site en het YouTube-kanaal van Jumbo-Visma komt Vos nog even terug op haar wereldtitel in het veld. "Als je samen naar een doel werkt, is het mooi als het allemaal op die ene dag wil lukken. Een ontzettende ontlading en prachtig om de regenboogtrui te mogen aantrekken", glundert ze.

Van het veld gaat het nu opnieuw naar de weg. De eerste wedstrijd die op haar programma staat, is alvast bekend: de Strade Bianche. Meteen een hele mooie wedstrijd. Vos eindigde vorig jaar zevende in de Strade, het is dus onmiddellijk een uitdaging om beter te doen.

Ook van het groepsgevoel tijdens zo'n wielerseizoen kan Marianne Vos genieten. "Ik kijk er naar uit om opnieuw samen wedstrijden aan te gaan. Natuurlijk helpt het als je ervaring hebt, maar aan de andere kant zijn er gewoon continu nog leermomenten."