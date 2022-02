Denise Betsema moest naar het ziekenhuis na Krawatencross

Denise Betsema maakte tijdens de Krawatencross een stevige val en moest na de cross naar het ziekenhuis.

Op haar Facebookpagina doet Betsema het verhaal. “Ik botste tegen het hekken en haalde mijn vinger open”, schrijft de Nederlandse.

De wonde was blijkbaar vrij diep, want volgens Betsema was het bot zichtbaar. Ze werd meteen ter plekke de eerste zorgen toegediend.

Toch moest Betsema naar het ziekenhuis. “Ik ben erg blij dat mijn pees onbeschadigd is. 7 hechtingen verder en klaar voor de volgende ronde van de X2O-trofee. Bedankt ziekenhuis Turnhout voor de goede behandelingen.”