Niels Vandeputte pakte tweede plek in Krawatencross: "Kan het nog niet geloven"

Opvallende renner op het podium van de X2O-cross in Lille. Niels Vandeputte reed zich naar de tweede plaats in de Krawatencross.

Toon Aerts was heer en meester in Lille, maar Niels Vandeputte werd verrassend tweede. “Ik ben wel een beetje verbaasd. Gisteren had ik al goed gevoel en dat gaf vertrouwen voor vandaag”, zei hij de cross.

“Het was een rondje dat niet met tactiek te maken had. Het was gewoon rijden. Maar om dan tweede te worden… Ik kan het nog niet geloven.”

Vandeputte is nog maar 21 jaar oud. “Jullie zien ook wie hier rondrijden. Dat zijn jongens die op het WK meededen voor de titel. Om daar nu tussen te rijden, dat had ik niet verwacht. Het seizoen is goed geweest. Het werken loont en ik hoop de komende twee weken deze lijn door te trekken.”