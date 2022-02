Van der Breggen en Blaak elk in hun rol: Lotte Kopecky bespreekt aanwezigheid van deze toppers bij SD Worx

Lotte Kopecky heeft bij SD Worx toppers als Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak aan haar zijde. Die vervullen elk wel een heel andere rol. Van der Breggen is pas gestopt als renster om ploegleidster te worden, Van den Broek-Blaak gaat net nog langer door als renster.

Een tweevoudig wereldkampioene als coach in het team hebben, dat kan niet iedereen zeggen. "Anna is gestopt met koersen. Dat is wel een heel groot verschil. Zij is zeker een aanwinst als ploegleidster. Ze was nog één van de beste rensters van het voorbije seizoen, samen met een Marlen Reusser. Het is goed dat we met haar kunnen blijven werken."

Van der Breggen een persoon die heel goed in de groep ligt

Is er al een concreet voorbeeld van iets dat Kopecky van Van der Breggen opgestoken heeft? "Ik kan niet meteen iets bedenken. Anna is wel een persoon die heel goed in de groep ligt, iemand bij wie iedereen terecht kan als je met iets zit. Ze is ook een vrouw, dat maakt de drempel soms ook iets lager. Ze is helemaal geen moeilijk persoon en ze maakte vorig jaar nog deel uit van het peloton. Ze weet dus hoe het eraan toegaat."

Onlangs op de ploegvoorstelling had Chantal van den Broek-Blaak dan weer groot nieuws: zij blijft koersen, ondanks dat ze eerder aankondigde in mei op pensioen te gaan. "Dat een renster als Chantal in het peloton blijft, is altijd goed nieuws. Ik denk dat we daar zeker tevreden mee mogen zijn. Het kan dus dat ze er even tussenuit gaat bij een zwangerschap, maar ik ben heel blij voor haar dat ze minstens tot 2024 blijft koersen."