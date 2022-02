"Draag gewoon geen 'verkeerd' jasje": ex-crosser stelt zich vragen bij start, Fahringer gaat nog stapje verder

Dekker deelde op zijn Twitteraccount een beeld van Eurosport van de start in Maldegem, waarop duidelijk te zien is dat bijna alle renners op de eerste rij voorbij de lijn staan. "Dit zou toch een valse start moeten zijn? Ik snap dat je een paar centimeter pikt, maar dit is meer dan een half wiel. Ze zouden moeten afdwingen dat renners op de streep starten, voor het helemaal uit de hand loopt."

Een aantal mensen uit de veldritwereld reageerden, zoals de Amerikaanse veldrijdster Rebecca Fahringer. "Ze staan zelfs letterlijk valse starten toe. Draag gewoon geen 'verkeerd' jasje als je aan de start staat", insueert ze dat sommige ploegen of landen minder snel gestraft worden dan anderen.

They allow actual, literal false starts, like riders going before the light/gun/whistle. Just don't wear the wrong jacket to the start line 🙄