Alaphilippe reageert op nieuwe besmetting bij Quick-Step en blikt ook al vooruit: "Met vijf man starten, dat is niet top"

Geen goed nieuws bij Quick-Step: er is weer een nieuwe coronabesmetting vastgesteld. Alaphilippe zal slechts met vier ploegmaats aan zijn zijde van start gaan in de Ronde van de Provence. Voor de wereldkampioen de eerste koers van het jaar.

"Ik ben supercontent om in Frankrijk te kunnen beginnen koersen. Ik verlang ernaar om koersritme en automatismen op te doen en om te voelen dat de conditie crescendo gaat", schetst Alaphilippe zijn verwachtingen voor de Ronde van de Provence. De rittenkoers zal doorgaan zonder Davide Ballerini, want die liep een coronabesmetting op.

Following the internal testing protocol, @ballero_94 returned a positive result for Covid-19.



As consequence, the team will start @TourProvenceOFF tomorrow with five riders.



We wish Davide a speedy recovery!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/xHHqgtdaUW — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 9, 2022

Is het moeiljk om maar rekening te moeten blijven houden met Covid-19? "Ja, ik denk dat het voor iedereen geldt. Het is iets wat ons leven veranderd heeft. Met Covid leven is voor iederen het geval." Al is het momenteel Quick-Step dat erg getroffen wordt door de positieve tests van Asgreen en Ballerini.

CORONGEVALLEN EEN TIK

"Het is een tik voor ons. Het was al een ontgoocheling dat Kasper Asgreen positief testte. Kasper was erg gemotiveerd voor de tijdrit en was ook al in goede conditie. Het had een mooi duel kunnen zijn tussen hem en Ganna. Ballerini was onze man voor de sprintersritten en ging proberen om ritten te winnen, zoals hij dat ook vorig jaar deed", beseft Alaphilippe dat Quick-Step nu twee belangrijke renners zal missen.

Er zijn ook geen vervangers opgeroepen. "We zullen met vijf man aan de start komen, dat is niet de beste manier. We hadden een goede ploeg samengesteld. We zijn hier ook met Ilan Van Wilder, een jonge kerel die ook in de tijdrit iets kan doen. We zullen een plan opmaken. Maar met vijf aan de start komen, dat is niet top, hé."

© photonews

Heeft Alaphilippe zelf wel een goede voorbereiding gehad? "Ik ben even ziek geweest, waardoor ik niet mee kon op stage in Portugal, maar ik ben hersteld en heb dan gewoon de trainingen hervat. Voorts heb ik een normale winter achter de rug, waarin ik kon werken in goede omstandigheden."

MEER RELAXED

De Fransman kadert zijn mindset aan de start van een nieuw seizoen. "Er is het voorbije jaar veel gebeurd, in de koers en privé. Ik voel me meer relaxed. Druk is er altijd, maar ik wil vooral genieten, mijn regenboogtrui koesteren en met die druk omgaan. De Ardennenklassiekers worden heel belangrijk. Ook het Italiaanse blok, met de Strade, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. En zoals elk jaar wil ik goed in vorm zijn in de Tour."