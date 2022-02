Een zure opdoffer: Alejandro Valverde kan in laatste jaar als prof uitgerekend in zijn thuiskoers niet van start gaan

Dit had Alejandro Valverde niet kunnen voorzien: uitgerekend in zijn thuiskoers zal hij niet van start kunnen gaan. Nochtans maakte Valverde uiteraard wel deel uit van de selectie van Movistar voor de Ronde van Murcia. Corona steekt stokken in de wielen.

Er zijn immers bij Movistar een aantal coronagevallen opgedoken. Het gezondheidsprotcol van de ploeg laat hierdoor niet toe dat de kern die de Ronde van Valencia betwistte nu ook de Ronde van Murcia en de Clásica Jaén zou rijden. Vooral het missen van de Ronde van Murcia moet Valverde zwaar vallen, want dat is de koers door zijn eigen regio. Die stond komende zaterdag 12 februari op het programma. Valverde won de Ronde van Murcia liefst vijf maal. De laatste keer was in 2017. Sin @VueltaRM y @ClasicaJaen. Mucha pena por no poder despedirme como es debido de la carrera de casa o de descubrir el recorrido de @Momparler pero toda precaución es poca ahora mismo.



Mucha suerte a los compañeros de @Movistar_Team este fin de semana 👊 https://t.co/AMRZnOLUDV — alejandro valverde (@alejanvalverde) February 9, 2022 En uitgerekend in zijn laatste jaar als prof kan de Spanjaard die wedstrijd niet rijden. Anderzijds kan Valverde op de wegen in Murcia na zijn actieve wielercarrière nog altijd vertoeven.