Jammer: 21-jarig talent moet debuut voor Quick-Step Alpha Vinyl uitstellen

Dat heeft zijn ploeg bevestigd op de sociale media. "Het is triest dat we moeten aankondigen dat Ethan Vernon niet aan de start van de Ronde van Oman zal kunnen staan. Hij heeft wat pijn in de rechterknie en ons medisch team heeft geadviseerd dat hij tijd neemt om te rusten", klinkt het in een mededeling.

Het ging zijn allereerste profkoers worden voor Quick-Step Alpha Vinyl. Die zal er nu later in het seizoen aankomen. "We kijken er naar uit om hem gauw te zien debuteren in onze kleuren", voegen ze er bij Quick-Step nog aan toe.

