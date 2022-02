Julian Alaphilippe deelt in de vreugde bij Quick-Step: "Blij voor Remco dat hij al eerste overwinning behaalde"

Voor een goed humeur moet je bij Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel zijn. De eerste overwinning voor Quick-Step in 2022 werd gerealiseerd door Evenepoel, terwijl Alaphilippe nu voor de start van zijn eerste wedstrijd van het jaar staat.

Alaphilippe en Evenepoel dolden met mekaar op de mediadag van Quick-Step Alpha Vinyl in januari in Calpe. Hun programma's lopen in de eerste weken van het jaar echter niet gelijk. Evenepoel en sommige van zijn teamgenoten kwamen al eerder in actie, voor Alaphilippe gaat de Ronde van de Provence zijn eerste koers van het jaar worden.

Uiteraard heeft Alaphilippe dan wel in de gaten gehouden hoe de andere 'wolven' presteerden. "Het wielerseizoen is reeds opnieuw begonnen. Ik heb naar de wedstrijden van mijn ploegmaats gekeken op televisie. Ik ben blij voor Remco Evenepoel dat hij al een eerste overwinning behaalde. En ook de andere renners in het team deden het goed."

GOED SEIZOENSBEGIN

Reeds drie overwinningen staan op de teller van Quick-Step Alpha Vinyl, na de ritzeges van Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen. Laatstgenoemde zorgde zelfs voor twee stuks. "Het is al een goed seizoensbegin geweest", zegt Alaphilippe. "Laat ons hopen dat het zo verder kan gaan."