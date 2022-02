Lefevere doet verhaal van aanslepende onderhandelingen met Cav en wat nog kan: "Hij is nerveus en onvoorspelbaar"

Patrick Lefevere heeft ook dit jaar Mark Cavendish in zijn team. De aanslepenede onderhandelingen namen wel héél veel tijd in beslag. Lefevere komt er nu nog eens op terug, terwijl Cavendish voor de start van zijn seizoen staat in de Ronde van Oman.

Patrick Lefevere geeft in Het Laatste Nieuws aan dat de gesprekken over een nieuw contract pas laat begonnen. "Het vervelende was dat Cavendish pas na de Tour zei dat hij nog een jaar wilde koersen. En dat hij in mijn ploeg wilde blijven. Hij zei ook: 'Je moet mij respecteren.'"

Dat betekent zo veel als: er moet een bepaald loon tegenover staan. "Ik zei tegen Cavendish dat ik dat ook wel wilde, maar dat hij me iets eerder had kunnen verwittigen. Want tegen het einde van de Tour was mijn budget voor 2022 al verdeeld. Cavendish schermde met betere voorstellen die hij elders blijkbaar al had gekregen. Toen ik hem zei dat hij daar dan beter kon op ingaan, antwoordde hij dat hij bij mij wilde blijven."

YOUTUBE-FILMPJES

Lefevere heeft zo zijn theorie over het aanslepen van de onderhandelingen. "Wat doe je tijdens de winter, wanneer de dagen lang zijn en je je al een keer verveelt? Dan ga je zoals Cavendish weer YouTube-filmpjes bekijken van je vier etappezeges in de Tour. Dan weet je dat het toch heel wat is, wat je hebt gepresteerd."

© photonews

Op zich niet erg, zo lang je hoofd niet op hol slaat. "En dan zijn er mensen die zeggen: 'Mark, je hebt 34 etappes gewonnen in de Tour. nog één en je bent enige recordhouder. Dan ga je de geschiedenis in.' En Mark Cavendish heeft een gevoel voor de geschiedenis van het wielrennen." Uiteindelijk kwam het toch allemaal in orde. Wie weet staat Cav later dit jaar gewoon weer aan de start van de Tour, al zijn de plaatsjes duur.

OVER SPRINTERS MET TWEE WOORDEN SPREKEN

Eerst maar weer eens in vorm geraken, na zijn valpartij in de Zesdaagse van Gent. "Hij heeft een harde klap gemaakt in de Zesdaagse. In januari op trainingskamp was hij niet echt goed. Hij is nerveus en onvoorspelbaar. Als het over sprinters gaat, moet je altijd met twee woorden spreken. Als ze de streep ruiken, komt er een ander soort agressie naar boven. En winnen ze toch weer."