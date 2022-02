Vanmarcke bedankt onder meer Lieven Maesschalck en is benieuwd of trainingsachterstand weggewerkt is

Sep Vanmarcke liet eerder al uitschijnen dat hij een moeilijke winter had. Kinesist Lieven Maesschalck hielp hem om te herstellen van een knieblessure die Vanmarcke ook opzadelde met een trainingsachterstand. De eerste koersen worden meteen een goede test.

Sep Vanmarcke doet op Instagram nog eens het verhaal van de voorbije maanden. "Deze winter was er één met heel wat hindernissen. Het belangrijkste probleem was kniepijn die me tot 20 december van de fiets hield. Een terugval van ongeveer 50 dagen in mijn trainingsplan, dus we moesten hard werken om weer in conditie te komen, maar probeerden niet te snel te gaan."

Het moment is nu eindelijk aangebroken waarop ook voor Vanmarcke het wielerseizoen gaat beginnen. De renner van Israel-Premier Tech komt aan de start van de Ronde van de Provence en rijdt nadien de Ruta del Sol. "We zullen snel weten wat mijn huidige niveau echt is in vergelijking met de rest van het peloton."

Vanmarcke bedankt nog eens expliciet de kinesisten die hem door de moeilijke periode heen hebben geloodst. "Grote dank aan Matthias Steenwerckx en Lieven Maesschalck voor het specifieke werk om de problemen van de knie op te lossen."