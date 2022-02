Alpecin-Fenix krijgt automatische uitnodiging voor de Tour, onder meer ploeg van Sagan heeft ook wildcard beet

Van de vier wildcards gaan er twee naar de nummers 1 en 2 bij de ProTeams uit het vorige seizoen. Dat zijn respectievelijk Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic. In principe hebben zij de mogelijkheid om het startrecht te weigeren, maar dat zullen ze voor de Tour uiteraard niet doen.

Alpecin-Fenix beleefde vorig jaar nog een memorabele Tour, door een etappe te koersen in de 'Poulidor-shirts' en ook vanwege de ritzege van Mathieu van der Poel, die ook nog eens zes dagen lang de gele trui droeg. Het stond dus al vast dat Alpecin-Fenix en ook Arkéa-Samsic opnieuw uitgenodigd gingen worden.

