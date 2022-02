Veldrijder Lars van der Haar moet onder het mes

Lars Van der Haar zal na de cross van dit weekend in Brussel een operatie aan de knie ondergaan.

In samenspraak met Toon Claes en ploegdokter Jan Mathieu werd beslist dat Lars Van der Haar een operatie zal ondergaan. “Ik sukkel al een tijdje met knieproblemen bij lange inspanningen. De afgelopen winter spaarde ik mijn knie van lange duurtrainingen om de knie niet te overbelasten. Als ik langer dan drie uur train steekt er kniepijn op”, zegt Van der Haar.

“Toon Claes en Jan Mathieu zorgden voor een gaatje in de agenda om met een operatie het probleem te verhelpen. Ik ben hen erg dankbaar voor de snelle hulp. Aangezien ik anders een aantal weken langer had moeten wachten - en ik de voorbereiding na een revalidatieperiode komende lente niet in gevaar wil brengen - hebben we beslist de operatie volgende vrijdag in te plannen. Daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle.”

Ploegdokter Jan Mathieu licht de situatie toe. “Lars heeft last van een prepatellair frictie syndroom op zijn knie. Dat is ontstaan door een wondje op de knie dat inwendig geïrriteerd is geraakt door de multipele fietsbewegingen. Dit letsel geeft vooral last bij lange duurtrainingen. Bij de operatie zullen ze dat stukje irritatie wegsnijden”, voegt Mathieu toe.