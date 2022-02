Viviani maakt het af voor Ineos na waaieretappe in de Provence, tweede plek ferme opsteker voor Sep Vanmarcke

De vlakke eerste rit in lijn in de Provence werd een echte waaieretappe. Elia Viviani was op papier veruit de rapste man in de eerste waaier. De druk lag op zijn schouders om het na de proloog af te maken in de eerste rit in lijn en de Italiaan stelde niet teleur. Sep Vanmarcke werd tweede.

De wind was van de partij in de startzone. Al een eerste waarschuwing voor de renners dat dit veel meer kon worden dan zomaar een vlakke rit en dat zouden ze later zeker nog merken. Sowieso lagen wel enkele vluchters op de loer voor een vroege aanval. Met Viktor Verschaeve was daar ook een Belg bij. Ook Rolland, Delacroix, Goubert en Mainguenaud schoven mee. Rossetto maakte nog de oversteek. Door de wind bleef het ook in het peloton niet rustig. Integendeel, de waaieroorlog brak uit. Zo werden de vroege vluchters bij de kortste keren bij de lurven gevat en maakten zij mee deel uit van de eerste waaier. Nog in die waaier: leider Ganna, klimmers Carapaz en Quintana, een spurter als Viviani. En Belgen Van Wilder, Vervaeke, Beullens en Vanmarcke. Van Wilder en Vervaeke hadden ook ploegmaat Alaphilippe mee. KOPGROEP VAN 23 Met Emiel Vermeulen stapte ook wel een landgenoot uit koers, hij kwam in de problemen door al dat waaiergeweld. In totaal bestond die eerste groep uit 23 man. Met nog drie ervaren Ineos-mannen bij zich stonden de sterren goed voor Viviani. Het was ook aan hen om het werk op te knappen toen Bodnar in de laatste acht kilometer op kousenvoeten wegsloop. De kloof werd gedicht en in de sprint deed Viviani de rest. Hij zette de rest op lengten. Vanmarcke spurtte nog naar de tweede plaats, Alaphilippe werd derde. Een schitterende top drie. En hoewel de vreugde het grootst zal zijn bij Viviani en Ineos, is het zeker voor Vanmarcke een opsteker. Zijn twijfels vanwege een trainingsachterstand in de voorbereiding zullen meteen grotendeels weg zijn.