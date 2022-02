Corona in het peloton: twee toprenners testen positief

Het eerste positieve geval viel te melden bij de Ineos Grenadiers in de Tour de La Provence. Daar testte olympisch kampioen Richard Carapaz kampioen. De Ecuadoriaan zal in isolatie gaan en vertoont geen symptomen liet de ploeg weten.

