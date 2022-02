Spaans toptalent moet passen voor rondje in eigen land door corona

De 19-jarige Juan Ayuso zal niet aan de start staan in de Ruta Del Sol komende week. Het Spaanse klimtalent heeft namelijk corona.

Ayuso begon het seizoen met de Ronde van Valencia en reed die vorige zondag ook uit. Daarna kreeg hij symptomen en besloot hij een PCR-test te doen, die positief was.

Bijgevolg kan hij niet meedoen aan de Ruta del Sol die woensdag van start gaat. Voor de jonge Ayuso was de Ruta del Sol een van de belangrijkere koersen van het jaar. Het rondje is in eigen land en hij kon er zijn klimbenen nog eens tonen als toptalent.

"Ik zal helaas niet in Andalusië zijn, maar ik voel me nog goed en dat is het belangrijkste. Ik kijk uit naar mijn volgende koersen in Frankrijk om opnieuw een rugnummer op te spelden", klinkt het.