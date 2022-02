Alaphilippe weer tweede, pakt puntentrui en is zelfkritisch over beslissing in koers: "In laatste kilometers ontplofte ik"

Julian Alaphilippe is voor het tweede jaar op rij tweede geworden in de Ronde van de Provence. Kritisch op zichzelf kan de wereldkampioen ook zijn: achteraf gezien had hij het naar eigen zeggen misschien beter kunnen aanpakken in de slotrit.

Een zware slotetappe gaf het eindklassement vorm: Alaphilippe moest daarin Nairo Quintana laten voorgaan. "Ik denk dat ik een kleine fout maakte toen ik Quintana probeerde te volgen. Achteraf gezien was het misschien beter geweest om mijn eigen tempo te rijden en nog wat langer te wachten, want in de laatste kilometers ontplofte ik." Ik heb mezelf getest en heb me geamuseerd Desondanks is het met een tweede plaats en ook de eindzege in het puntenklassement zeker geen slecht begin van het seizoen voor Alaphilippe. "Ik ben ik wel blij, want ik heb mezelf getest en heb me geamuseerd. Ik ben tevreden over deze week en mijn eerste koers van het seizoen." Er is ook wel enige tijd om zich volop klaar te stomen voor de eerstvolgende wedstrijden. "Ik ga nu wat tijd nemen om te herstellen voor ik binnen twee weken aan de start sta van de Ardèche en de Drôme. Ik hoop daar twee keer goed voor de dag te komen."