Herygers zwaait veldritseizoen uit: "Van Aert maakte kipkap van tegenstand, leed Van der Poel grootste shock"

De prijzen zijn verdeeld in dit veldritseizoen, Paul Herygers blikt al terug. Van Aert en Van der Poel komen bij die terugblik uiteraard ook aan bod. Zij beleefden een winter die wel heel verschillend was. Van Aert was nagenoeg steevast oppermachtig, Van der Poel reed niet eens twee crossen uit.

Bij Sporza haalt Herygers zijn vijf momenten aan. De veldritkampioen van weleer belicht onder meer de sterkte van Iserbyt in de klassementen en de wereldtitel van Pidcock. De strijd tussen Brand en Vos op het WK staat bij hem op nummer 1. Maar uiteraard moest het ook over Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaan.

Herygers kaart de eerste cross van Van Aert in Boom aan. "Ik heb het op een moment gepreveld: is deze Wout van Aert niet de beste die we ooit in de cross gezien hebben? Het was geen bedrog. Overal waar hij startte, maakte hij kipkap van de tegenstand. Van de eerste trap daar in Boom was hij heer en meester. Op een halve ronde reed hij naar voor en knalde hij meer dan een minuut weg van de rest."

VAN AERT HAD GEMIDDELDE AANGEHOUDEN

Over de crosser van het seizoen moet Herygers dan ook niet lang nadenken, ook al reed Van Aert slechts 10 veldritten. "In mijn ogen is hij de sterkste van het seizoen. Als Van Aert 20 crossen zou gereden hebben, dan won hij er 18."

© photonews

Bij Van der Poel was het een heel ander verhaal. "Iedereen dacht dat het na Dendermonde wel zou ontploffen in Zolder. Maar hij stapte uit koers. Het was het begin van alle leed, terwijl hij op dat moment conditioneel dik in orde was. Plots sprak men van een probleem met de knie én met de rug."

HARD VERDICT VOOR VAN DER POEL

"Het verdict was keihard: de hele winter als regerend wereldkampioen moeten schrappen. Het was de grootste shock die we als liefhebber hebben moeten incasseren", vindt Herygers. "In dat opzicht lijkt er nu weer licht aan het einde van de tunnel, want Van der Poel is op stage vertrokken met de ploeg."