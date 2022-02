Ophef in de cross; Toon Aerts legt afwijkende dopingtest af en staat op non-actief: "Ik tast in het duister"

Een ophefmakende mededeling uit crossland: Toon Aerts heeft een afwijkende dopingtest afgelegd en staat op non-actief. Zowel Aerts als zijn ploeg Baloise Trek Lions stuurden een verklaring de wereld in om dit nieuws bekend te maken.

"Ik kreeg een brief van de UCI die geen enkele atleet wil krijgen in zijn carrière", begint Aerts zijn relaas. "Ik kreeg de melding dat er een afwijkend resultaat werd gevonden in mijn urinestaal dat werd afgenomen bij een controle buiten competitie bij mij thuis op 19 januari. Ik tast momenteel in het duister. In mijn urinestaal is het product Letrozole Metabolite gevonden."

Aerts benadrukt niet te weten hoe deze substantie in zijn lichaam is terechtgekomen. "Op dit ogenblik staat mijn hoofd niet naar koersen en heb ik in samenspraak met de ploeg beslist om mijn seizoen te beëindigen tot er meer duidelijkheid is in de zaak."

Persbericht Toon Aerts en Baloise Trek Lions - dinsdag 15 februari 2022 pic.twitter.com/1ohUPNvwnf — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) February 15, 2022

Zijn ploeg voegt daar nog een element aan toe. "Uit voorzorg en in overleg met Toon is beslist dat hij niet meer in actie komt en hij op non-actief staat tot er meer geweten is." Er heerst uiteraard ook een nultolerantie bij Baloise Trek ten opzichte van dopinggebruik, Toon Aerts weet dus wat hem te doen staat. "Ik zal er alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren."