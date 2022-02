De andere kant van de medaille: wereldkampioen bij de beloften breekt zijn arm bij een valpartij bij de profs

De 21-jarige Baroncini reed dit jaar al de Ster van Bessèges. De Ronde van de Algarve was zijn tweede rittenkoers van het jaar, maar de Italiaan zou in Portugal niet eens de openingsetappe kunnen uitrijden. Door een valpartij op twaalf kilometer van de aankomst moest Baroncini uit koers stappen.

De jonge renner werd naar het ziekenhuis gebracht voor scans en op die scans werd helaas een breuk vastgesteld. Trek-Segafredo bevestigt dat Baroncini zijn arm gebroken heeft. Hij neemt meteen het vliegtuig naar zijn thuisland en zal daar geopereerd worden.

We're sad to report that x-rays confirmed that @Filobaroncini suffered a displacement fracture on the distal radius of the right arm. He will fly home today and have surgery to align the forearm.



Please join us in wishing Filippo a speedy and successful recovery! pic.twitter.com/Oc4IaoApzF