Gaudu profiteert van chaos in sprint en triomfeert op de Foia, Evenepoel is zesde op 'zijn' berg

Het parcours van de Ronde van de Algarve voerde het peloton naar de Foia, waar Remco Evenepoel twee jaar geleden al eens wist te winnen en ondertussen ook een standbeeld van hem staat. Deze keer werd het geen triomf voor hem, die was weggelegd voor Gaudu.

Met Iribar, Zukowsky, Contte, Martingil en Matias vertrokken al snel vijf vluchters. Voor Matias was het de tweede dag op rij in de ontsnapping. Meer dan drie en een halve minuut kreeg het kwintet niet. Zo was het voor de mannen vooraan onbegonnen werk om op de ritzege te kunnen mikken.

Bij een valpartij in het peloton werd ook Pidcock gehinderd en zo moest die al een eerste inspanning leveren om terug te keren. Nog voor de voet van de Picota was het einde verhaal voor de vijf vooraan. Met de top van de klim in zicht maakte Ineos het tempo. De boel werd uiteraard verder uitgedund, maar voor de favorieten was het wachten tot op de Foia om hun kaarten op tafel te gooien.

HIGUITA EN FOSS SMAKKEN TEGEN GROND

Op het einde was het dus nog 7,5 kilometer klimmen. In de laatste kilometer bleef nog zo'n twintig man over. Het was de vraag of iemand dan nog echt het verschil kon maken op deze lastige klim. Higuita leek in de sprint op weg naar de zege, maar kwam nog in contact met Foss en ze smakten allebei tegen de grond. Evenepoel zat redelijk ingesloten en werd zesde. Gaudu trok er zich allemaal niets van aan en reed naar de zege.