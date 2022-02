Thibau Nys test terug negatief en kan na zijn coronabesmetting het veldrijden hervatten

Snel terug negatief testen: het is waar iedereen met een coronabesmetting op hoopt. Ook Thibau Nys dus, die moest passen voor de laatste Superprestigemanche en de X2O-Trofee in Brussel wegens het oplopen van Covid-19. Komend weekend kan Nys wel crossen.

Dat heeft zijn ploeg Baloise Trek Lions gemeld via sociale media. "Goed nieuws voor Thibau Nys. Thibau is hersteld van Covid-19 nadat hij enkel milde symptomen had." Gelukkig heeft hij dus niet al te zwaar afgezien. "Hij heeft terug negatief getest", voegen ze er bij Baloise nog aan toe.

Dat betekent meteen dat hij opnieuw in aanmerking komt om mee te doen aan de veldritten die nog op de kalender staan. "Thibau zal aan de start staan in Sint-Niklaas en in Oostmalle in dit laatste veldritweekend", kan reeds aangekondigd worden.

Thibau Nys kan zo proberen om nog een fraai einde te breien aan een seizoen met ups en downs. Nys ging aanvankelijk door een moeilijke periode, om er dan rond de jaarwisseling helemaal door te komen met drie opeenvolgende zeges bij de beloften in Loenhout, Baal en Herentals. In diezelfde categorie veroverde hij de bronzen medaille op het WK veldrijden in Fayetteville.