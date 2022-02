RIP: Ex-winnaar E3 Prijs overleden

Hij won 60(!) jaar geleden de E3 prijs in Harelbeke, nu is zijn verhaal ten einde gekomen. Hij zal gemist worden.

André Messelis is op 91-jarige leeftijd overleden op donderdag. Dat nieuws is officieel bevestigd geworden door onder meer de organisatie van de E3.

RIP André Messelis.



Winnaar van E3 Saxo Bank Classic in 1962.



Heel veel sterkte aan familie en vrienden. pic.twitter.com/0jbWV1UgsA — E3 Saxo Bank Classic (@E3SaxoClassic) February 18, 2022

De wielrenner was zelf jarenlang renner en tevens vader van Ivan Messelis, die ook een aantal jaren wielerprof was in de jaren '80.

We willen familie en vrienden van André Messelis veel sterkte en goede moed wensen in deze moeilijke dagen.