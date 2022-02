Tim Merlier eerlijk over concurrent waar hij op botst in zijn eerste sprint van het jaar: "Een sterke Jakobsen"

Het had wat geweest als Tim Merlier in zijn eerste sprint dit jaar meteen had kunnen winnen. Jakobsen heeft er anders over beslist. Merlier erkende na de aankomst van de derde etappe in de Ronde van de Algarve dat die het gewoon heel goed had gedaan.

Merlier stond in aankomstplaats Faro Eurosport te woord kort nadat hij over de streep was gebold. De snelle man van Alpecin-Fenix had meteen door wat de sprint had opgeleverd. "Een tweede plaats, ja. Ik was er in de finale. Daar ben ik blij mee mee, maar tja... Een sterke Jakobsen."

Ik dacht dat het mogelijk was om te winnen

Merlier is inmiddels op het punt in zijn carrière dat hij enkel tevreden is met een zege. "Ik dacht dat het mogelijk was om te winnen. Toen Fabio aanzette, had ik het gevoel dat ik hem kon verslaan. Ik miste een beetje de snelheid bij Coquard, die naar het wiel van Fabio toe wou. Ik heb daar een beetje snelheid verloren en kon dan niet meer terugkeren. Natuurlijk blijft het wel een sterke sprint van Jakobsen."

Het is ook nog maar de eerste koers in 2022 in de Algarve en in de vorige sprint in Portugal had hij niet meegedaan. Dan is dit geen slecht begin, toch? "Dit was mijn eerste sprint van het jaar, want in de eerste rit hier heb ik niet meegesprint. Nu werken we verder richting de volgende koersen."