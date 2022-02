Thijs Aerts voelt de spanning na positieve dopingtest van zijn broer Toon

Toon Aerts was er na de dopingproblemen niet bij op de Sluitingsprijs in Oostmalle, zijn broer Thijs wel.

Niet gemakkelijk voor Thijs Aerts om zich te laten zien gezien de situatie. “Gezien de omstandigheden gaat het wel met mij, ik heb geprobeerd er hier het beste van te maken”, zei Thijs Aerts aan Het Nieuwsblad. “Dat is wat Toon ook zou willen.”

“Ik merk wel dat ik tijdens mijn wedstrijd moeite heb om me te blijven focussen. Net als voor Toon is het voor mij en onze ouders niet de makkelijkste week geweest. We hopen vooral dat de oorzaak snel gevonden wordt.”

Extra informatie is er dan ook niet op dit moment. “Want momenteel tasten wij volledig in het duister. En iedereen die Toon kent weet dat hij zo niet is. Veel kan ik aan de officiële persmededeling van de ploeg dan ook niet toevoegen.”