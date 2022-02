Mathieu van der Poel krijgt gezelschap van Campenaerts tijdens één van zijn meer stevige trainingsritten

Mathieu van der Poel is niet alleen terwijl hij op training werkt aan zijn terugkeer. Victor Campenaerts vergezelde hem dinsdag tijdens een fietstocht. Voor een toch wel stevige training. Een teken dat er stilaan meer en meer mogelijk is volgens Van der Poel.

Volgens de entourage van Mathieu van der Poel is hij wel opnieuw aan het trainen, maar nog niet in die mate dat deelname aan een wedstrijd aan de orde is. Aan zijn gegevens op Strava is wel te zien dat de trainingstochten stilaan wat pittiger worden en dat doet de hoop op een vrij snel weerzien met Van der Poel in de koers toch oplaaien.

MEER DAN 2400 HOOGTEMETERS

Neem nu de rit die hij dinsdag afwerkte en op Strave plaatste: die werkte hij dus af in het gezelschap van Victor Campenaerts en dan weet je dat het er stevig tegenaan gaat. Over een afstand van 169,85 kilometer werden er 2439 hoogtemeters overbrugd.

Dat is toch al niet min, het terrein in Spanje leent zich daartoe ook voor. Het gezelschap deed er vijf uur en vier minuten over om hun trainingsrit af te ronden.