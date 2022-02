Patrick Lefevere kon QuickStep dit jaar verkocht hebben: "Bedrag met zes nullen"

QuickStep-Alpha Vinyl is sterk aan het seizoen begonnen. De toekomst lacht de ploeg van Patrick Lefevere alvast toe.

Met Soudal en QuickStep heeft Patrick Lefevere een sponsorovereenkomst gesloten tot eind 2027. “Ik heb met mijn sponsors afgesproken dat we maart 2026 gaan samenzitten”, zegt Lefevere aan HLN. “Dan wil ik horen hoe de sponsors de toekomst zien. Is iemand niet tevreden, dan kan hij eind 2027 vertrekken. En dan heb ik nog 21 maanden om te beslissen hoe het verder gaat.”

Al is de vraag ook of Lefevere dan nog zal blijven. “Ik zal dan 72 zijn. Doe ik dan nog verder? Of stopt het daar? Heb ik mensen gevonden die bekwaam zijn om de ploeg voort te zetten? Ik weet nu al dat het niet één persoon zal zijn die mij zal opvolgen. Of laat het mij anders zeggen: vandaag zie ik die ene persoon niet.”

Er waren ook voorstellen om de ploeg te verkopen. Zo kwam er een bod van Sylvan Adams van Israël en had ook Ralf Denk van Bora-Hansgrohe interesse.

“In Londen heb ik twee keer Sylvan Adams ontmoet. Hij deed een bod. Hij zegt dat we elkaar de hand hebben gedrukt. Dat is niet zo. Sylvan Adams heeft een bod gedaan. Had ik dat bod aanvaard, dan was ik nu een bedrag met zes nullen rijker.”