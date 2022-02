Meer blokken, minder strijd tussen kopmannen? Nieuwe trend lijkt definitief ingezet

Het voorjaar van 2022 zou wel eens een ander soort strijd kunnen worden dan dat van de voorbije jaren. En dat kan net voor extra leukigheden zorgen.

De voorbije jaren draaide het ook op de weg in diverse klassiekers over een strijd tussen individuen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert wisten elkaar naar een hoger niveau te tillen en dat was er ook in de koers aan te zien.

Maar: Jumbo-Visma heeft zich met onder meer Tiesj Benoot weten te versterken en dus heeft Wout van Aert nu een sterker team rond zich. Aan de andere kant is Mathieu van der Poel er (voorlopig) niet bij in het voorjaar.

Niet langer één kopman

En dus zou het voorjaar van 2022 wel eens de strijd tusen blokken kunnen worden. Jumbo-Visma aan de ene kant, Quick.Step - Alpha Vinyl aan de andere kant. "Je moet het idee van één kopman kunnen loslaten, zelfs al heet die Van Aert. Alaphilippe begon vorig jaar als favoriet voor Quick-Step aan de Ronde, maar zodra er een kans kwam voor Asgreen wordt even graag een andere kaart getrokken", aldus Stijn Devolder in Het Nieuwsblad.

Steeds meer teams verlaten de piste van één kopman, beseft Devolder. Ook andere analisten zijn het daarover eens. En dat kan de koers net nóg interessanter maken, met schaduwkopmannen die elkaar ook waard zijn en zo voor extra sfeer in de koers zorgen.