🎥 OFFICIEEL: Lotto heeft nieuwe cosponsor beet waar het mee in zee gaat vanaf 2023

Naast dat het de stap naar de koers zet, is het voor Destiny sowieso een belangrijk moment. Het cloudtelecombedrijf gaat voor een rebranding, met onder andere een nieuw logo, waarbij de 'e' en de 'i' eigenlijk verdwijnen. Het is ongetwijfeld ook dat logo dat volgend jaar op het shirt te zien zal zijn.

"Volgens mij hadden we geen betere partner kunnen wensen", zegt Yana Seel, chief business officer bij Lotto. "We hebben beiden veel ambitie op internationeel gebied. Sponsoring is veel meer dan enkel marketing. Wielrennen is een sport die interactie onderhoudt met de fans en mensen inspireert om een gezond leven te leiden. Destiny zal deel uitmaken van de wielerwereld en van onze familie binnen onze ploeg."

So stoked to share with you all some great news concerning the future of our team! 🙌



From 2023, the Belgian fast-growing technology company Dstny will become the co-title sponsor of the Lotto-Dstny cycling team 🤩 pic.twitter.com/1MFsM21gAm