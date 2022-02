Quick-Step Alpha Vinyl is heel belangrijke pion vermoedelijk hele voorjaar kwijt: "Iedereen vervangbaar, maar hij heel speciaal"

Het zou wel eens een heel interessant voorjaar kunnen worden. Maar dat zal wel moeten zonder een toprenner, mogelijk.

Tim Declercq heeft last van pericarditis, een ontsteking aan het hartzakje, en zal dus al zeker het openingsweekend missen.

Mogelijk zal hij echter het hele voorjaar aan zich moeten laten passeren, al hopen ze bij de ploeg misschien nog op Parijs-Roubaix.

"De kans dat een coronabesmetting er mee te maken heeft is groot", aldus ploegdokter Toon Cruyt in Het Laatste Nieuws.

"Of hij Parijs-Roubaix haalt? Dat moeten we nog bekijken", aldus ploegleiders Wilfried Peeters. "We verliezen een belangrijke pion. Iedereen is vervangbaar, maar Tim is wel een speciale."