Zien we VDP nog in het voorjaar? "Wie weet dan?" en "Wout gaat hem missen, want ..."

Het voorjaar van 2022? Dat zou wel eens eentje zonder Mathieu van der Poel kunnen zijn. En dat gaat ook zijn impact hebben op het voorjaar zelf.

Van der Poel is een renner die koersen weet open te breken. En dat hebben ook de analisten - zoals José De Cauwer - door: "De afwezigheid van Van der Poel zal zich laten voelen. Mathieu bepaalt de koers, meer dan Wout van Aert. Hij is degene die aanvalt, samen met Alaphilippe."

Terugval?

Rest de vraag: of en wanneer zien we VDP opduiken in het voorjaar? "Het wachten is tot het allemaal genezen is. Mathieu traint, niet keihard, maar hij traint wel goed. Ze weten niet wanneer het helemaal weg is en of het daarna nog terugkeert", klinkt het in Het Laatste Nieuws.



"Het zou wel eens een heel belangrijke beslissing kunnen zijn in zijn carrière, wanneer hij opnieuw koerst. Hij heeft zoveel talent, dat is het moeilijke. Dan kan hij sneller terugkeren. Maar ook niet te vroeg. Dan is de kans op een terugval groter. Ik hoor dat hij ergens in de buurt van de Amstel Gold Race of Parijs-Roubaix zou herbeginnen. Wie weet?"