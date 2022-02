Vansevenant heeft met tweede plek in Faun Ardèche al derde top 5 uit 2022 beet, UAE juicht op Franse bodem

Mauri Vansevenant ging in de Faun Ardèche op zoek naar opnieuw een goed resultaat. Een top 5 had het klimtalent van Quick-Step al twee keer verwezenlijkt in de Ruta del Sol. Met een tweede plaats realiseerde hij zijn beste uitslag van het seizoen. Enkel McNulty ging hem voor.

De Faun Ardèche Classic is een klimkoers die vorig jaar nog gewonnen werd door David Gaudu. Mauri Vansevenant wierp zich op als één van de kandidaat-opvolgers. Op de top van de Saint-Romain-de-Lerps was McNulyt echter alleen voorop. Vansevenant vormde met Champoussin en Kuss het groepje met eerste achtervolgers. Kuss moest Vansevenant en Champoussin op diezelfde klim laten gaan. McNulty bouwde zijn voorsprong al snel uit naar meer dan veertig seconden. De Amerikaan is niet de eerste de beste: ook in de Trofeo Calvia eind januari reed hij al naar de overwinning. VANSEVENANT RAPPER DAN KUSS Op de laatste klim, de Val d'Enfer, moest McNulty niet te veel van zijn marge inleveren. Hij zou het volhouden tot de finish en UAE voor de tweede keer dit jaar een overwinning schenken. Bij de achtervolgers keerde Kuss nog wel terug: er moest dus nog gestreden worden voor de podiumplaatsen. Het werd een gevecht tussen Vansevenant en Kuss voor plek 2: Vansevenant was sneller in de sprint en had de dichtste ereplaats beet.