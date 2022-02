Mauri Vansevenant begon zijn 'Frans weekend' met knappe tweede plek: "De vorm verbetert elke koers"

Velen dachten dat Alaphilippe kopman zou zijn, maar het was Vansevenant die met een knappe tweede plek de eer van Quick-Step hoog hield in de Faun Ardèche Classic. Overigens niet de eerste keer dit seizoen dat de West-Vlaamse youngster een dichte ereplaats uit de brand sleept.

Het is niet iedereen gegeven om in die klimkoers zo sterk voor de dag te komen. Ook voor Vansevenant was het afzien. "Het was een zware wedstrijd, want de koers ontbrandde al vroeg. Het tempo lag de hele koers erg hoog, er was nooit een moment van rust in de koers."

Ik ben tevreden met mijn tweede plek

De overwinning was net een tikkeltje te hoog gegrepen. "Het moment dat McNulty aanviel ging het net wat te snel voor mij. Ik probeerde te volgen, maar ik slaagde er niet in om dichter te komen. Ik ben tevreden met mijn tweede plek en de vorm, die verbetert elke koers."

Dat is een meevaller en Vansevenant krijgt onmiddellijk een nieuwe kans om dat te bewijzen. Mauri rijdt immers op deze zondag ook de Faun Drôme Classic, de tweede eendagskoers van het weekend op Franse bodem.