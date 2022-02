Analyse van Tom Boonen: "Van Aert mag overal status van topfavoriet claimen, ook kansen voor superluitenant"

Ook Tom Boonen zag topfavoriet Wout van Aert de verwachtingen waarmaken in de Omloop. Topfavoriet, dat zal Van Aert nog dikwijls zijn. Overal, wellicht. Dat komt mee aan bod in de analyse van Tom Boonen over het Vlaamse openingsweekend.

"Een goeie Wout van Aert, die gespaard blijft van ziektes en blessures, mag overal waar hij dit voorjaar aan de start verschijnt de status van topfavoriet claimen", benadrukt Boonen meteen in Het Laatste Nieuws. "Dat maakte de Omloop overduidelijk. Wegrijden in de finale was aan dat hoge tempo quasi onmogelijk. Maar Wout deed het."

Is dit het begin van een mooie reeks? "Wellicht wordt hij de komende weken nog beter. Dan zouden we wel eens vertrokken kunnen zijn voor een fantastisch Van Aert-voorjaar. Maar ik zie ook kansen voor zijn superluitenant. Dit was de grote herontdekking van Tiesj Benoot als klassieke coureur."

INDRUKWEKKENDE CAMPENAERTS

Het was echter niet enkel Jumbo-Visma dat imponeerde. "Even in de rand: indrukwekkend ook wat Victor Campenaerts na al die pech nog uit zijn kIuiten schudde. Zonder tegenslag is hij in de finale mee met Wout, geloof ik graag."

Voorts moest Boonen het ook even over zijn oude ploeg hebben. "En dan was er natuurlijk Quick.Step, dat voor de zoveelste keer in het Vlaamse openingsweekend de meubelen redde in Kuurne. Toch schrok ik even, zaterdag. Ze werden er nal uitgereden. Simpelweg: niet goed genoeg. Toch mag het niet tot voorbarige conclusies leiden."