Lotto pakte net naast zege in openingsweekend: "Beschikte niet over de versnelling om Jakobsen te kloppen"

Na de goede seizoensstart hoopte Lotto ook op een zege in het Vlaams openingsweekend. Jakobsen won echter Kuurne-Brussel-Kuurne, een dag nadat Van Aert de Omloop won. Geen prijs voor de loterijploeg dus. Caleb Ewan werd in Kuurne wel tweede.

"We moesten echt alle zeilen bijzetten om de overgebleven vluchters in te rekenen", verklaarde de Australiër, die in de finale enkel nog De Buyst bij zich had. "Jasper De Buyst leverde nog fantastisch werk, maar met twee weet je dat het moeilijk wordt om zo’n hectische finale te controleren. Ik bevond me wat te ver bij het opdraaien van de laatste rechte lijn en in de eindsprint moest ik mijn eigen weg zoeken."

Ewan had dus al snel door wat voor een moeilijke opgave het zou worden. "Ik wist dat ik heel wat nodig zou hebben om nog op het podium te eindigen of misschien wel te winnen. Gelukkig kon ik via de rechterkant van de baan nog mijn weg naar voor vinden, maar ik beschikte niet meer over de versnelling om Fabio te kloppen vandaag."

Opnieuw ben ik tevreden met mijn vormpeil

Ewan bekijkt het langs de positieve kant. "Mijn deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne was een last-minute beslissing en daarom had ik me niet specifiek voorbereid op deze koers. Maar opnieuw ben ik heel tevreden met mijn vormpeil. Ik voelde me comfortabel op de beklimmingen, ook al ging het soms snel. Ik mag dus niet teleurgesteld zijn met deze tweede plek."

Binnenkort komt er wel al een heel belangrijke afspraak aan. "Nu is het uitkijken naar Tirreno-Adriatico, waar ik de laatste hand leg aan de voorbereiding richting Milaan-Sanremo, mijn eerste grote doel van het seizoen."