Renner van Lotto Soudal is geopereerd en moet nog even in de Emiraten blijven

"Jarrad Drizners is succesvol geopereerd aan de verwondingen die hij opliep tijdens een valpartij in de zesde etappe van de UAE Tour", laat Lotto Soudal weten in een medische update. "Hij liep bij die val een abdominaal trauma op."

Gelukkig gaat het niet ernstiger zijn dan aanvankelijk gedacht werd. "Even werd gevreesd voor bijkomende verwondingen, maar de operatie heeft uitgewezen dat dat niet het geval is. Drizners zal verder herstellen in het ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten tot hij in staat is naar huis te reizen. Een arts van Lotto Soudal en de rondearts van de UAE Tour zijn bij hem in het ziekenhuis."

Update: @jarradrizners has had a successful surgery on the abdominal trauma. The surgery ruled out possible additional injuries. Drizners will further recover in the hospital until he can travel home. A doctor of Lotto Soudal and a doctor of the UAE Tour are with him.