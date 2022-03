19-jarige wordt al vergeleken met Philippe Gilbert: "Denk dat ik eerder type Boonen ben"

Bij Lotto-Soudal werken ze ook volop aan de toekomst. Belangrijk in de doorstroming wordt ook onder meer Arnaud De Lie.

Arnaud De Lie is amper 19 jaar, maar is wel een renner om de komende jaren rekening mee te gaan houden.

"Het is leuk dat de mensen de vergelijking maken met zo’n legende als Philippe Gilbert. Het maakt me niet zenuwachtig. Integendeel. Dat stuwt me eerder vooruit",aldus De Lie in Het Nieuwsblad.

Ardennees met Vlaamse liefdes

"Ik voel niet echt druk, want ik denk dat mijn fysionomie eerder aanleunt bij het type Tom Boonen. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn mijn droomkoersen. Nee, niet Luik-Bastenaken-Luik, die aan mijn achterdeur passeert."

"Als ik het geluk heb dat ik binnen tien jaar bij de wereldtop behoor, dan kan ik me misschien eens richten op de Ardennenklassiekers."