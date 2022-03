Jumbo-Visma haalde de mosterd bij ... Quick.Step: "Natuurlijk leren we daarvan"

Het sterkste blok in het Vlaamse openingsweekend was ... Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie rond Wout van Aert heeft de mosterd ter dominantie gezocht en gevonden bij ... Quick.Step.

"Ik ben er altijd heel duidelijk over geweest. In het rondewerk hadden wij Ineos als voorbeeld. In de klassiekers heeft Quick.Step de standaard gezet", klinkt het bij Merijn Zeeman van Jumbo-Visma in Het Laatste Nieuws.

Langere termijn

"Het was aan ons om te proberen ook naar dat niveau toe te groeien. We kopiëren niemand, maar je kijkt wel een beetje naar hoe zij het deden. Natuurlijk leren wij daarvan."

"Wij zijn bijlange nog niet op het niveau van Quick.Step, we hebben nu een goed weekend gereden, maar dat is nog niks vergeleken met wat zij de voorbije jaren hebben gepresteerd. We moeten nog bewijzen dat we dit op langere termijn kunnen en in de grootste wedstrijden."